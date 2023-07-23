مصيف رأس البر.. شواطىء مجانية وأسواق لتوفير كافة الخدمات للمصطافين.. صور

دمياط معتز الشربينى

يشهد مصيف رأس البر إقبالا متزايدا فى شهرى يوليو وأغسطس من كل عام خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوبة العامة، حيث تستقبل رأس البر آلاف الرواد يوميا من كافة محافظات الجمهورية فيما يعرف برحلات اليوم الواحد لقضاء أوقات سعيدة بالمصيف، ويتميز مصيف رأس البر بطبيعة فريدة حيث يشبة المثلث رأسه تقع بمنطقة اللسان الشهيرة عند التقاء البحر بالنهر، وقاعدته فى شارع 101.

يبلغ طول شاطىء رأس البر حوالى 2 كيلو متر تقريبا بداية من شاطىء الخليج بشارع 26 بالقرب من منطقة اللسان وحتى شاطىء النخيل بمنطقة 109 ومنطقة الامتداد العمرانى.

يقسم شاطىء رأس البر إلى عدة شوارع رئيسية، حوالي 9 شواطىء، هى : شاطىء الخليج وشارع المديرية ، شارع 33، 51، 63، 77،89،101 ، شاطىء العائلات بالإضافة إلى عدد من الشواطىء الفرعية، وهى جميعها شواطىء مجانية لكافة رواد المصيف

كما يتميز المصيف بوجود منطقة الجربى الشهيرة وهى المنطقة التي تمتد بطول شاطىء نهر النيل وتضم عشرات الكازينوهات ونوادى الحكمة والشرطة والقضاة والمهندسين وهى نوادى تفرض رسم دخول لروادها من المواطنين.

يضم المصيف عددا من الأسواق تصل إلى 6 أسواق رئيسية هى" سوق السلام بمنطقة اللسان، وسوق النيل العمومى ، وسوق 63 وسوق 33 وسوق 89،وسوق 101" وهى أسواق يتوافر بها كافة السلع والمستلزمات الأساسية والضرورية للمصطافين سواء من مستلزمات غذائية أو أغراض منزلية، وتضم هذه الأسواق عدة محلات لبيع الأسماك واللحوم والدواجن والأفران والسوبر ماركت والصيدليات وغيرها من المحال التجارية، وذلك بخلاف شارع النيل الشهير وهو منطقة فسحة وتسوق لكافة السلع الأساسية مزار كل رواد المصيف.

تم دعم شاطيء رأس البر بعدد 4 تمركزات اسعاف، و5 مراكز تجميع الأطفال التائهين، و33 برج إنقاذ يعمل عليها 120 منقذ مدرب بخلاف خدمات نظافة وتأمين الشاطيء وتتواجد سيارات تابعة لمديرية الصحة بجوار مسجد الرحمة، وتم تدعيم رأس البر بعدد من سيارات الطفطف و2 سيارة أتوبيس دوريين تجوب شارع بورسعيد ذهابا وايابا للفسحة والتمتع بالمصيف .



بلاج رأس البر (1)



بلاج رأس البر (2)



بلاج رأس البر (3)



بلاج رأس البر (4)



بلاج رأس البر (5)