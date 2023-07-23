مصرع سيدة صدمها تروسيكل أثناء عبورها الطريق بالقاهرة وضبط قائد المركبة

كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، توفيت متأثرة بإصابتها ، إثر تعرضها لحادث مصادمة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة (عامل – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة القسم اصطدم بالمتوفاة حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها التى أودت بحياتها ، وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفاة أيدا ما سبق.​