اليوم السابع
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مصرع سيدة صدمها تروسيكل أثناء عبورها الطريق بالقاهرة وضبط قائد المركبة

الأحد، 23 يوليو 2023 11:35 ص
مصرع سيدة صدمها تروسيكل أثناء عبورها الطريق بالقاهرة وضبط قائد المركبة سيارة إسعاف ـ أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم)، توفيت متأثرة بإصابتها ، إثر تعرضها لحادث مصادمة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة (عامل – مقيم بمحافظة القليوبية) بدائرة القسم اصطدم بالمتوفاة حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها التى أودت بحياتها ، وبسؤال قائد التروسيكل وشقيق المتوفاة أيدا ما سبق.​

 


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