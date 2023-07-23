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مشروع الرمال السوداء.. 11موقعا غنيا بالخام فى مصر يخدم 41 صناعة استراتيجية

الأحد، 23 يوليو 2023 03:00 ص
مشروع الرمال السوداء.. 11موقعا غنيا بالخام فى مصر يخدم 41 صناعة استراتيجية مشروع الرمال السوداء
كتب محمود العمرى

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تعد الرمال السوداء ثروة ومشروعًا جديدًا يضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية من المشروعات القومية، والتى شهدتها البلاد، فالرمال السوداء التى كانت مهملة لفترة طويلة، إلا أن الدولة المصرية اهتمت بهذا الملف بشكل كبير.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، تسهم المعادن المستخلصة فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى، فضلًا عن المساهمة فى تنويع مصادر الدخل القومى للاقتصاد المصرى، وخلق فرص عمل جديدة، وتقليل نسبة البطالة، من خلال تنفيذ مشاريع تعدينية.

ولفت التقرير، إلى أن الرمال السوداء يتم استخلاص منها الركائز المعدنية الاقتصادية، سواء من سطح الأرض أو من المياه وفصلها وتسويق منتجاتها محليًا وعالميا، حيث تمتلك مصر 11 موقعا غنيا بالرمال السوداء، ويتم فصل تلك الرمال فى أماكنها بأجهزة خاصة، وتتحول بعدها لمنتجات استراتيجية و41 صناعة مهمة.

 

 


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