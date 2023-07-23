مراكز التميز.."التعليم" تفتح باب التقدم للنموذج المتطور من المدارس الفنية

كتب محمود طه حسين

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم لمراكز التميز حتى نهاية الشهر الحالى، ونقدم فى التقرير التالى معلومات توضح المقصود ب مراكز التميز

- مركز التميز، نموذج متطور من مدارس التعليم الفني في هذا النموذج تكون الوزارة في شراكة مع مجموعة من الشركات وهيئة تمثل القطاع الاقتصادى.

- اختيار مدرسة وتطويرها وتزويدها بمعدات حديثة لتصبح مركز التميز الخاص بالقطاع، ويتضمن المركز مدرسة وفي ذات الوقت مركزاً لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين.

مدة الدراسة: 3 سنوات

- المناهج الدراسية في مركز التميز، مناهج تدريب مزدوج مُطورة حديثاً وبرامج تدريبية إضافية تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتميز طلاب مركز التميز.

- معلمو مركز التميز أكفاء ومدربون على أعلى مستوى.

- البيئة التعليمية حديثة ومتطورة وآمنة تشجع على التميز والابتكار.

- يتم تطبيق معايير الجودة والأمن والسلامة في مراكز التميز.

- إدارة المركز تكون بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

- يحصل خريجي مركز التميز على شهادة من وزارة التربية والتعليم للتعليم الفني وشهادة أخرى معتمدة من مجلس إدارة المركز الذي يتضمن القطاع الخاص.

- أنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراكة مع عدد من الشركات أبرزها سيمنز الألماني.

- في العام الدراسي 2022/2023 تم توفير التخصصات التالية في مركز تميز قطاع الصناعات الهندسية:

- صيانة وميكانيكا

- تشغيل معادن

- كهرباء وتحكم صناعي

وأنشأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شراكة مع القطاع الخاص مع كلا من:

شركة غبور أوتو

شركة منصور أوتو

لتحويل مدرسة العبور الصناعية المشتركة إلى مركز تميز في قطاع السيارات بالقاهرة الكبرى.

في العام الدراسي 2022/2023 سيتم توفير التخصصات التالية في مركز تميز قطاع السيارات:

- دهان السيارات

- إصلاح هياكل السيارات

- ميكاترونيك.

- التقديم لمراكز التميز للحاصلين على الشهادة الإعدادية