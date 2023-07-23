للتحكم فى تساقط الشعر.. أضف 8 عناصر غذائية لنظامك الغذائى

كشفت أخصائية التغذية بوجا مالهوترا، عن الأسباب الكامنة وراء تساقط الشعر، وتشمل العلاجات الكيميائية والحرارية، والتغيرات الهرمونية أثناء الحمل، والاختلالات الهرمونية مثل متلازمة تكيس المبايض وقصور الغدة الدرقية، والحالات الطبية مثل اضطرابات المناعة الذاتية، ونقص المغذيات، موضحة أن النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا مهمًا، وإليك الأطعمة المغذية، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".
للتحكم فى تساقط الشعر.. أضف 8 عناصر غذائية لنظامك الغذائىالأحد، 23 يوليو 2023 05:00 ص
تساقط الشعر
كتبت ميرفت رشاد
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