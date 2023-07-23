ونقلت وكالة أنباء/يوكرينفورم/ الأوكرانية عن ليساك قوله،السبت،:"اليوم ، هاجم العدو منطقة نيكوبول مرتين، تم قصف مجتمع ميرهانتس ومدينة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة، المدينة عانت أكثر من غيرها حيث لحقت أضرار باثني عشر منزلا منفصلا وستة مبان منزلية ، فضلا عن خطوط نقل الكهرباء، وتم إتلاف ثلاث سيارات ودمرت واحدة بالكامل كما اندلع حريق لكن رجال الإنقاذ أخمدوه".