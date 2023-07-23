قافلة طبية بمركز شباب سنديون في كفر الشيخ ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد مركز شباب سنديون بمركز فوة، اليوم الأحد، القافلة الطبية وفق بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة، بإشراف مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرية في تخصصات " الرمد، الباطنة، الجلدية، العظام، الأطفال، الأنف والأذن والحنجرة - التحاليل"، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن هناك 8 مراكز شباب هى المنوطة بإستقبال القوافل الطبية لهذا البروتوكول وهى مراكز شباب "سنديون، منية المرشد، خليج بحري، الطايفة، الكوم الطويل، ميت الديبة، بلطيم، أبو بدوى"، مضيفاً أن مراكز الشباب تستقبل أيضاً الحملات الطبية لمبادرة "100 مليون صحة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتهدف إلى تكثيف جهود الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مؤكداً استعداد مراكز الشباب لاستقبال المواطنين والقوافل الطبية فى إطار تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

وتستقبل مراكز شباب كفر الشيخ، القوافل الطبية بالتعاون مع الجهات المعنية وفق بروتوكول التعاون مع مديرية الشباب والرياضة، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديريه للشباب، وصبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، القافلة الطبية بمركز شباب سنديون، متابعة السيد درويش مدير إدارة شباب فوة، وفريق عمل مركز الشباب.



اجراء الكشف الطبي على الاطفال



توافد الاهالي على القافلة