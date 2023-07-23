اليوم السابع
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غدا بدء استقبال الطعون على منصب عميد آداب المنصورة و7 مرشحين فى القائمة الأولية

الأحد، 23 يوليو 2023 03:15 م
غدا بدء استقبال الطعون على منصب عميد آداب المنصورة و7 مرشحين فى القائمة الأولية جامعة المنصورة
الدقهلية _محمد الحبشي

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أعلنت اللجنة المشرفة على ترشيح عمداء الكليات بـ جامعة المنصورة، غلق باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الآداب، وقبول أوراق 7 متقدمين في القائمة المبدئية.
 
وتم قبول ترشح كل من: الدكتور مسعد سلامة مسعد مندور، والدكتورة نهاد كمال الدين سيد أحمد شعبان، والدكتورة دينا محمد السعيد أبو العلا، والدكتور سهير محمد وحيد الدين، والدكتور وائل السيد البرعي، والدكتور عبد العال عبد الرحمن عبد العال، والدكتور محمود محمد سليمان الجعيدي، وذلك بعد استيفائهم الشروط القانونية للترشح.
 
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة تلقي الطعون على المرشحين غدًا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، على أن تعلن لجنة البت في الطعون القائمة النهائية للمرشحين يوم الأحد 30 يوليو الجاري، وتسليم أوراق المتقدمين للجنة يوم الاثنين 31 يوليو.
 
كما ستعلن اللجنة موعد المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل منصب عميد كلية الآداب جامعة المنصورة، بعد إعلان القائمة النهائية للمتقدمين.

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