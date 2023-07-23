عمال خياطة وتعبئة ومراقبي جودة.. فرص عمل فى أحد مصانع الملابس ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل عمال خياطة وتعبئة ومراقبين جودة ، للعمل فى أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية ببياض العرب شرق النيل ببنى سويف.



وأعلنت مديرية العمل بمحافظة بنى سويف، عن توافر فرص عمل من الذكور والإناث لوظيفة 20 عامل خياطة السن من (18 إلى 35) من حاملي المؤهلات المتوسطة ، 10 مراقبين جوده السن من (18 إلى 35) من حاملي المؤهلات العليا أو فوق متوسط، بالإضافة إلى 10 عمال تعبئة وتغليف من حاملي المؤهلات المتوسطة السن من (18 إلى 35).



وأكدت مديرية العمل أنه على راغبى العمل التوجه لمكتب تشغيل شرق النيل فوق مكتب البريد بجوار كلية الدراسات الإسلامية.



ونظمت مديرية العمل ببنى سويف ندوة فى مجال المفاوضة الجماعية وقانون العمل والعنف ضد المرأة والمساواة بين الجنسين، بتنظيم من إدارة الرعاية بالمديرية ، وذلك في مصنع " لصناعة الملابس الجاهزة" حول الحقوق والواجبات في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بأهمية توعية العاملين بالمنشأت بحقوقهم وواجباتهم بهدف استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاج.