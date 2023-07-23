اليوم السابع
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عقوبة قاسية تنتظر شخص حاز 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية.. اعرفها

الأحد، 23 يوليو 2023 11:20 م
عقوبة قاسية تنتظر شخص حاز 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية فى الجمالية.. اعرفها ألعاب نارية - أرشيفية
كتب سليم على

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نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط أحد الأشخاص حال تواجده فى دائرة القسم، لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية، وعثر بحوزته على 30 كرتونة ألعاب نارية بعدد 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية، صواريخ مختلفة الأحجام، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت حائز أو مستخدم أو مستور أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.

 

كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأى ألعاب نارية فأنها فى النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.


العاب نارية

عقوبة الاتجار فى الالعاب النارية

الجمالية

اخبار الحوادث



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