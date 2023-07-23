طفرة فى أعداد السائحين لمصر.. موقع Travel Off Path يقدم 7 أسباب للزيارة (إنفوجراف)

كشف تقرير لموقع Travel Off Path العالمى، وهو واحد من أكبر مواقع أخبار السفر فى أمريكا الشمالية ويصل عدد زائرى الموقع من 2 إلى 3 ملايين زائر شهريا، أنه من المتوقع أن يكون عام 2023 عاما كبيرا لمصر فى قطاع السياحة.

وقال التقرير، إن البلاد استقبلت بالفعل أكثر من 7 ملايين سائح فى البلاد، ولا تظهر أى علامة على التباطؤ، حيث من المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 15 مليونا بحلول نهاية عام 2023. هذه زيادة كبيرة عن 11.7 مليون زائر وصلوا فى عام 2022.

بينما تشتهر مصر بالمدن النابضة بالحياة والمعالم القديمة والمناظر الطبيعية الخلابة، فهذه ليست الأشياء الوحيدة التى تجذب السياح.

1- بأسعار معقولة

لطالما كانت مصر دولة جذابة للمسافرين ذوى الميزانية المحدودة. يمكن للمسافرين الاستفادة من الأسعار المنخفضة، والتى تعتبر أرخص بكثير مقارنة بالعديد من الدول الغربية الشهيرة ووجهات العطلات.

وفقا ل BudgetYourTrip.com، يبلغ متوسط تكلفة الرحلة التى تستغرق أسبوعا واحدا 181 دولارا فقط للشخص الواحد (الرحلات الجوية غير مدرجة).

2- هناك تأشيرة لمدة 5 سنوات

قدمت مصر مؤخرا تأشيرة دخول متعددة لمدة 5 سنوات للأجانب، مما يسهل على السياح زيارتها أكثر من أى وقت مضى.

يمكن للمواطنين من 180 دولة (بما فى ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا) البقاء لمدة تصل إلى 90 يوما فى المرة الواحدة، على الرغم من أنه يمكنهم دخول البلاد ومغادرتها عدة مرات كما يريدون.

يمكن لهذه الجنسيات فى السابق الدخول كسائح بتأشيرة لمدة 30 يوما عند الوصول. ومع ذلك، فإن خيار الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات هو أكثر إغراء لأولئك الذين يرغبون فى استكشاف البلد بمزيد من العمق.

3- إنها أكثر ملاءمة لبطاقة الائتمان

أصبح من الشائع بشكل متزايد فى مصر استخدام بطاقات الائتمان لدفع تكاليف الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية.

حتى وزارة السياحة والآثار المصرية تستخدم الآن نظاما غير نقدى لإصدار التذاكر. هذا يعنى أنه يمكنك الآن استخدام بطاقتك المصرفية لشراء تذاكر إلى مناطق الجذب الشهيرة، مثل الأهرامات والمسلة غير المكتملة وقلعة صلاح الدين الأيوبي.

4- هناك رحلات نيلية

بعد الركود الهائل فى عام 2022 على نهر النيل، يتوق المزيد من المسافرين إلى الإبحار فى أطول نهر فى إفريقيا. فى حين أن هناك العديد من خيارات الرحلات البحرية، فإن فايكنغ أنطون الجديدة تماما هى واحدة من أحدث وأفخم القوارب التى تم افتتاحها فى عام 2023.

الرحلة التى تستغرق 12 يوما (والتى تملكها وتشغلها رحلات نهر فايكنغ)، هى رحلة استكشافية ذهابا وإيابا تزور القاهرة والأقصر وقنا وإسنا وأسوان وإدفو والمزيد. انها تجربة رائعة لرؤية مصر القديمة والحديثة فى كل مرة.

5- افتتاح المتحف المصرى الكبير

من المقرر افتتاح المتحف المصرى الكبير فى نهاية العام، حيث سيصبح أكبر مجمع متاحف أثرية فى العالم. سيحتوى على أكثر من 100000 قطعة أثرية، بما فى ذلك مجموعة كنز الملك توت عنخ آمون بأكملها. يجرى حاليا بناء المتحف فى الجيزة، على بعد حوالى 1.2 ميل من أهرامات الجيزة الشهيرة.

6- الأمان

على الرغم من تحذير وزارة الخارجية الأمريكية من المستوى 3 لمصر، تظل البلاد وجهة آمنة نسبيا للسياح.

المناطق الشعبية مثل القاهرة والأقصر وأسوان والغردقة على ما يرام للسياح لزيارة.

7- هناك طرق طيران جديدة

لم يكن الطيران إلى مصر أسهل من أى وقت مضى، أصبح المزيد من الأمريكيين قادرين الآن على الطيران مباشرة إلى البلاد بفضل طريق مصر للطيران نيويورك إلى القاهرة الجديد الذى تم إطلاقه فى يونيو 2023.

كما أعلنوا مؤخرا عن خدمة 5 مرات أسبوعيا من القاهرة إلى مانشستر، وهو الطريق المباشر الوحيد من المملكة المتحدة إلى القاهرة خارج لندن.

بالإضافة إلى الخطوط الجديدة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ستضيف أيضا رحلات مباشرة إلى القاهرة من دلهى والهند وبنجلاديش فى وقت لاحق من هذا العام.