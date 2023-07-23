ضبط 4 من بينهم 3 مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بجرجا سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الامنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة جرجا بناحية قرية بيت علام تم ضبط 4 من المشاركين بالمشاجرة من بينهم 3 مصابين بإصابات متفرقة تم نقل مصاب لمستشفى جرجا العام ومصاب لمستشفى سوهاج الجامعى.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين ووجود 3 مصابين تم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات وجود مشاجرة ومصابين بناحية بيت علام دائرة مركز جرجا حيث تبين أنها بين كل من " طرف أول " السيد م ع م 23 سنة عامل بأجر، وشقيقه عبد العظيم م ع 26 سنة مزارع مصابا ً " بسحجات بالذراع الأيمن ".

وبين " طرف ثان " محمد ع أ 38 سنة مزارع مصاباً " بجرح قطعي متهتك بالبطن من الناحية اليمني أثر طلق ناري " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي ، وشقيقه مرسي ع أ 29 سنة مزارع مصاباً " بجرح أعلي الحاجب الأيسر " وتم نقله لمستشفي جرجا العام

الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول بندقية آليه وأفادا تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإتهم الأول من الطرف الثاني الأول من الطرف الأول بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.