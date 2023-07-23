ضبط طن ونصف دقيق بلدى مدعم محمل على سيارة قبل بيعه بالسوق السوداء في الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية ، طن ونص دقيق بلدي مدعم محمل على سيارة قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز فاقوس.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، قامت إدارة تموين فاقوس برئاسة محمد سليمان و مفتشي الإدارة بحمله تموينية للوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية وأسفرت الحملة عن ضبط 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم استخراج 87,5% بحوالي طن ونص محملين على عربه لبيعهم في السوق السوداء بغرض التربح وتم نقل الدقيق إلى سيارة الحمله و تحرير محضر جنح ضد مجهول بالواقعة بعد تسليم الدقيق الي مستودع دقيق فاقوس.