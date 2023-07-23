صحيفة: الجدة البريطانية تنفصل عن حبيبها المصرى محمد وتشكو اضطرارها للاعتناء به

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية إن الجدة البريطانية، إيريس جونز، التي حازت على اهتمام الإعلام البريطاني بقصة حبها للشاب مصري محمد إبراهيم، انفصلت عنه بعد أن فتر الحب بينهما إثر معاناتها للطهي والتنظيف له كما كان يتوقع منها.

وأوضحت الصحيفة التي أجرت حوارا مع إيريس، أن الجدة البريطانية التي تبلغ من العمر 83 عامًا، أثارت اهتمام الأمة عندما كشفت قبل أربع سنوات على قناة ITV كيف كانت تقضي ساعات كل أسبوع في حب محمد البالغ من العمر 37 عامًا، بعد مقابلته خلال عطلة في القاهرة.

وفي عام 2020، تزوجت ايريس من محمد الذى انتقل ليسكن معها فى منزلها المواجه للبحر، وحصل على وظيفة كحارس أمن في متجر تيسكو المحلي - ولكن الآن انتهت علاقة حبهما وأصبحت عازبة مرة أخرى.

وقالت إيريس ، لصحيفة "ميل أون صنداى": " اعتدنا أن بعلاقة بحياة رائعة ولكن بعد ذلك فترت لأنني كنت دائمًا متعبة جدًا من الاعتناء به.. كنت أقوم بالطبخ والتنظيف والترتيب له.. أنا أفضل حالًا بدونه، وأتمنى لو كنت قد استمعت إلى عائلتي وأصدقائي ولكن ما حدث قد حدث الآن.. أنا آسفة لمقابلته وأنا أعلم الآن أن أفضل زوج لي كان زوجي الأول جوين."

وأضافت "أنا سعيدة لوجودي هنا بمفردي مع قطتي البنغالية "السيد تيبس"، إنه الحب الجديد في حياتي.. أنا سعيدة لأنني تخلصت من محمد.. لقد طردته الشهر الماضي ولم أره أو أسمع منه منذ ذلك الحين.. لقد أخذ كل أغراضه معه وليس لدي أي فكرة عن مكانه، لكن لن يكون مرحبًا به مرة أخرى هنا يمكنني أن أخبركم بذلك."

وأكدت "أنا بالتأكيد لا أشعر بالحب تجاهه في الوقت الحالي، ما أشعر به هو الغباء وأننى كان يجب أن أتصرف أفضل من ذلك."

وأوضحت أن محمد تعامل مع الأمر بشكل سيء للغاية، ولم يكن يتوقع حدوثه ولكن هذا هو الحال.. علينا المضى قدما، أليس كذلك.