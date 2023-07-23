رئيس مدينة الزينية يعلن إنهاء تنفيذ 82% من محور شمال الأقصر × 11 صورة

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الزينية شمال الأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروع محور شمال الأقصر، الذى يتم تنفيذه ضمن خطة تطوير الطرق وحركة النقل بالمحافظة، حيث تساهم المحاور التنموية الجديدة فى ربطها بشكل جيد بطرق النقل الواصلة إلى المناطق الأثرية فى الأقصر وبالطرق والمحاور الجديدة فى الصعيد، وبلغت نسبة التنفيذ للمحور 82 %.

وفى هذا الصدد صرح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أن مشروع محور شمال الأقصر، يشمل تنفيذ أكثر من 17 منشأة صناعية تضم طرق وكبارى منها 10 كبارى علوية بالإضافة إلى عدد 5 كوبرى سطحى فى منطقة تقاطع المحور مع ترعة اصفون وواحد نفق بمنطقة السناينة بالقرنة، حيث تم الانتهاء من معظم الأعمال ويجرى العمل حاليا فى الكوبرى العلوى الذى يمر فوق نهر النيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق فى منطقة شمال الأقصر بعرض 60 مترا ليربط بين الطريق الصحراوى الشرقى حتى كوبرى النيل من الناحية الشرقية.

وأضاف العقيد أحمد الهوارى لـ"اليوم السابع"، أن الكبارى التى يتم إنشاؤها وهى 10 كبارى علوية، والتى تشمل:- (كوبرى تقاطع قنا القصير، وكوبرى البنى، وكوبرى يسى، وكوبرى الكرنك، وكوبرى نجع الـ 600، وكوبرى السكة الحديد، وكوبرى العوايدة، وكوبرى نجع الحمادين، وكوبرى الزينية شرق النيل، وكوبرى النيل)، حيث أن المشروع مقسم 3 قطاعات شرقى وغربى وكوبرى المجرى المائى، ويوجد 4 كبارى سطحية وهى كوبرى ترعة الكلابية، وكوبرى جنابية الكرنك الغربية، و2 كوبرى للربط مع الطريق الزراعى الغربى بأصفون، كما يتم تنفيذ أعمال تغطية لترع ومصارف منها مشروع 5 بربخ سيول، ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية، وتغطية ترعة جودة، وتغطية مصرف الحبيل، وتغطية جنابية الكرنك الشرقية.