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رئيس الوزراء يشارك في مؤتمرى "الدولي للهجرة والتنمية بروما" و"لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023"

الأحد، 23 يوليو 2023 10:28 ص
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمرى "الدولي للهجرة والتنمية بروما" و"لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء 2023" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يُشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الدولى للهجرة والتنمية، المُقرر أن تستضيفه روما اليوم الأحد، ومؤتمر "لحظة الأمم المتحدة لتقييم نظم الغذاء ٢٠٢٣"، الذى تستضيفه منظمة الفاو غدا الاثنين

 

ويُلقى الدكتور مصطفى مدبولى كلمة خلال فعاليات المؤتمرين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

 

وكان فى استقبال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عند وصوله روما، السفير بسام راضى، سفير مصر لدى إيطاليا، والسفير محمود طلعت، سفير مصر لدى الفاتيكان، ورؤساء المكاتب الفنية بالسفارة، وعدد من أعضاء سفارة مصر فى روما.


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