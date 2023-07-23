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حياة كريمة.. مجمعات خدمية و3 مراكز شباب وأخرى لتنمية الأسرة ومحطة مياه بأسوان

الأحد، 23 يوليو 2023 04:00 ص
حياة كريمة.. مجمعات خدمية و3 مراكز شباب وأخرى لتنمية الأسرة ومحطة مياه بأسوان مشروعات حياة كريمة فى قرى أقليت بمحافظة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، جهودها فى شتى قرى ونجوع مصر، لإحداث نهضة تنموية وحضارية للمجتمعات الريفية البسيطة.
 
ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن مشروعات المبادرة الرئاسية فى قرى أقليت بمحافظة أسوان، تعرف عليها: 
 
1- تقع قرية أقليت بالجهة الغربية لمدينة كوم أمبو وسط محافظة أسوان.
2- تضم القرية نحو 19 نجعا وتابعا للوحدة المحلية القروية لأقليت.
3- يصل عدد سكان القرية إلى نحو 60 ألف نسمة.
4- يتم تنفيذ 37 مشروعا متنوعا داخل قرى أقليت لصالح السكان.
5- تتنوع المشروعات ما بين خدمية وبنية أساسية ومرافق واتصالات وغاز وخدمات صحية وتعليمية واجتماعية ورياضية وسكنية.
6- وصلت نسبة التنفيذ فى بعض المشروعات لنحو 100% ومنتظر التشغيل التجريبى لها.
7- من المشروعات التى تم الانتهاء منها: مراكز شباب فطيرة والرغامة البلد وعرب كيما، وأيضاً إنشاء سوق المواشى بأبوير، ومركز تنمية الأسرة والطفل بفطيرة.
8- وهناك مشروعات جارى تنفيذها بنسبة وصلت لـ95% وهى المجمع الخدمى والزراعى، وأيضاً إنشاء وحدة الإسعاف، ومشروع إنشاء العمارات السكنية بعرب كيما بإجمالى 6 عمارات.
9- وهناك مشروعات جارى تنفيذها بنسبة وصلت لـ80% وهى: محطة مياه الشرب بفطيرة بطاقة 34 ألف م2/يوم.
10- يتم التركيز على الاهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.
 
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (1)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (1)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان 

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (2)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (2)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (3)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (3)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (4)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (4)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (5)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (5)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (6)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (7)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان


 

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (9)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (10)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (11)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان 

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (12)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (13)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان 

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (14)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (15)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان 

مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان (16)
مشروعات حياة كريمة تتواصل فى قرى أقليت بأسوان

 


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