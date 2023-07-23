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جمارك مطار القاهرة تضبط راكب أجنبى بحوزته ماريجوانا وزيت الحشيش

الأحد، 23 يوليو 2023 12:44 ص
جمارك مطار القاهرة تضبط راكب أجنبى بحوزته ماريجوانا وزيت الحشيش فريق العمل
كتب محمود عبد الغني

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نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في ضبط راكب أجنبي بحوزته بعض من مخدري الحشيش و الماريجوانا. 
 
يذكر أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط الإيطالية القادمة من روما استوقف عبد الرحمن سيد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه.
 
وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد مدحت فهمي مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كيس اسود بداخله عشب نبات الماريجوانا بوزن ٣٨ جرام و عبوة بها زيت الحشيش المخدر. 
 
أمر محمود عبد النبي عباس مدير الإدارة الأولي بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب بعد العرض علي كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ٢ والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة.
 
 

 


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