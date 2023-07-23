تنسيق الجامعات 2023.. استمرار عمل مكتب التنسيق ولا إجازات طوال الأسبوع

كتب ـ محمد صبحى

أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أنه فى إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير العليم العالى والبحث العلمى، يواصل مكتب التنسيق أعماله بكامل قوته من القيادات والفنيين طوال أيام الأسبوع وفى الأوقاف الرسمية والإجازات.

وأضاف السيد عطا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم استمرار إتاحة تسجيل طلاب الثانوية العامة للتقدم لاختبارات القدرات وذلك عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وعلى مدار الـ 24 ساعة طوال الفترة المحددة بالجدول الزمنى لاختبارات القدرات.

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار د. أيمن عاشور، إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على التيسير على الطلاب وتعزيز جهود التحول الرقمي الذي تقوم به جميع أجهزة الدولة في جميع المجالات والخدمات، لافتا إلى أن الوزارة أتاحت الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونيًّا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg

وأضاف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن عدد المُتقدمين من طلاب الثانوية العامة المصرية لاختبارات القدرات اليوم الأحد بلغ حتى الآن 75 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023– 2024.