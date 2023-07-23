تعرف على موعد المقابلات الشخصية لتحديد التخصص بتربية رياضية الإسكندرية

وأوضحت الكلية أن مقابلة يوم السبت 12 أغسطس للتخصصات التالية"الرياضات المائية ،العاب قوى، المنازلات والرياضات الفردية، بينما يوم الأحد الموافق 13 اغسطس تخصصات التالية الألعاب الرياضية" اللياقه البدنية والجمباز والعروض الرياضية، الإدارة الرياضية والترويح".

ووضعت عدد من المحاذير، وهى عدم التخلف عن تاريخ المقابلة، الحضور بملابس "بزي ومظهر لائق "، إحضار كافة الأوراق الخاصة بالطالب"دورات تدريبية- شهادات" الأصل وصورة - التواجد في مقر القسم الذي يرغب الطالب الإلتحاق به، وفي حاله رغبة الطالب في إجراء المقابلة في قسمين مختلفين" في نفس اليوم" يتم التنسيق مع رؤساء الاقسام، وفى في حالة نجاح الطالب في الرغبتين يتم إدراج اسمه في الرغبة الأولى.