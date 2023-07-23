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تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية إداريا

الأحد، 23 يوليو 2023 11:52 ص
تأجيل محاكمة 111 متهما بقضية "طلائع حسم" الإرهابية إداريا المستشار وجدي عبد المنعم
كتب ـ إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 3 إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم" الإرهابية"، إداريا لجلسة 23 سبتمبر.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.


حسم طلائع حسم

الجنايات

تمويل الإرهاب

جرائم الإرهاب

قضايا الارهاب



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