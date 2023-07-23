اليوم السابع
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بدء قبول التقديم للمرحلة الثانية بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالقنطرة شرق

الأحد، 23 يوليو 2023 02:26 م
بدء قبول التقديم للمرحلة الثانية بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالقنطرة شرق كلية تمريض - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، عن بدء قبول التقديم "للمرحلة الثانية" للمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالقنطرة شرق بنات، اعتبارًا من اليوم 23 يوليو وحتى 30 يوليو الجاري، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022/ 2023 من أبناء محافظة الإسماعيلية - مركز إداري القنطرة شرق، وسيكون القبول طبقًا للأعلى مجموعًا واجتياز الاختبارات.
 
ومن الجدير ذكره، أنه تم اكتمال الأعداد المطلوبة للطلاب المتقدمين خلال المرحلة الأولى للتنسيق بباقي المدارس التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية وهي:
•مدرسة التمريض بنات بالمستقبل 
•مدرسة التمريض بنين بالمستقبل
•مدرسة التمريض بنين وبنات بالتل الكبير
•مدرسة التمريض بنات بالقنطرة غرب
 
الشروط والتقديم عن طريق الرابط التالي:
 
 

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