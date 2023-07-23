انسى الشاى والقهوة وركز على الميه والعصائر بالألياف لمواجهة الموجة الحارة

كتبت أمل علام

يقدم الدكتور خالد مصيلحى، أستاذ العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، بعض النصائح للأطعمة والمشروبات الصحية التى يجب تناولها خلال موجة الحر الشديدة لمنع الإصابة بالاجهاد الحرارى أو ضربة الشمس.

وأهم هذه النصائح هي:

1.عدم السير خلال وقت الذروة لتجنب أشعة الشمس المباشرة.

2. المرضى الذين يتناولون الأدوية المدربة للبول أكثر عرضه للإصابة بضربات الشمس نظرا لفقدان السوائل والمعادن والأملاح بسبب الدواء، ويجب تعويض ذلك مباشرة بتحضير مشروب من المياه وتحضيره كالتالى: لتر ماء ومع وضع عصير 2 من الليمون، و10 ورقات من النعناع الأخضر للترطيب مع تناول كوب منه كل نصف ساعة.

3. فى حال السير فى أشعة الشمس المباشرة عند الضرورة، يجب عدم الانتقال من درجات الحرارة المرتفعة إلى التكييف داخل الأماكن المغلقة، ويكون ذلك بالتدريج حتى لا يصاب الجهاز التنفسي لصدمة، ويعرض الشخص لأمراض الجهاز التنفسي.

4. الشاي والقهوة ومشتقاتها غير مستحبة فى الحر، ويجب استبدالها بالعصائر الطازجة دون تصفية الألياف التى تحتوى عليها، مثل المانجو والجوافة والأناناس والبطيخ، كون الألياف مهمة للحفاظ على المياه داخل الجسم لأنها تعمل على ترطيب الجسم.

5. لا يجب ترك الأطفال داخل السيارة فى الشمس لفترات طويلة، لأن درجة الحرارة داخل السيارة أثناء الشمس قد تصل إلى 60 درجة مئوية، ما يعرض الطفل للإصابة بضربة شمس قوية أو الإجهاد الحرارى.

6.يجب تعويض الأملاح المفقودة بأن يحتوى الطعام على الأملاح المعدنية بنسب معتدلة، مثل السلطة الخضراء، مع تجنب الأطعمة الدهنية والنشويات.

7.يمكن تناول الخضروات مع قليل من البروتين في الغذاء، وعدم تناول وجبة العشاء قبل النوم مباشرة مع مراعاة أن يكون الفارق حوالى 4 ساعات، ويمكن استبدال وجبة العشاء باللبن الرايب أو الزبادى وعليه ملعقتين من الشوفان أو قطع من الفواكه الطازجة.