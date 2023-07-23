اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليونان تفعل إدارة الأزمات لإجلاء السياح في ظل انتشار حرائق الغابات

الأحد، 23 يوليو 2023 10:19 ص
اليونان تفعل إدارة الأزمات لإجلاء السياح في ظل انتشار حرائق الغابات حرائق الغابات
أ ش أ

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فعلت وزارة الخارجية اليونانية وحدة إدارة الأزمات التابعة لها لتيسير إجلاء المواطنين الأجانب في ظل استمرار حرائق الغابات المدمرة المستمرة منذ خمسة أيام والتي وصلت لمناطق سياحية.


وذكرت شبكة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد أن السلطات أجلت أكثر من 30 ألف مواطن وسائح من جزيرة "رودس" السياحية، فيما من المتوقع أن يتم إجلاء 1200 شخص آخرين من ثلاث قرى بالجزيرة.


وتابعت الشبكة أن تغير اتجاه الرياح بشكل كبير صباح اليوم تسبب في انتشار الحرائق بشكل أكبر على نطاق عدة كيلو مترات، لافتة إلى أن الحرائق تسببت في قطع عدد من الطرق ما أبطأ وتيرة عمليات الإجلاء.


ونقلت السلطات أعدادا كبيرة من المواطنين والسياح إلى مدارس وفنادق وصالات ألعاب رياضية ومراكز مؤتمرات بالجزيرة، فيما لا زالت قوات الإطفاء مستمرة في مكافحة النيران.


اليونان

وزارة الخارجية اليونانية

حرائق الغابات فى اليونان

السياحة فى اليونان

إجلاء السائحين فى اليونان



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