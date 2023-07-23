الوادى الجديد تتقدم بـ 178 مشروعا فى مسابقة المشروعات الخضراء الذكية .. الشروط

الوادي الجديد-ماهر البهنساوى

أعلنت محافظة الوادى الجديد أن عدد المشروعات المتقدمة فى مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى دورتها الثانية بلغت حتى الآن 178 مشروع على مستوى المحافظة بالفئات الستة، حيث استقبلت المحافظة اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة وذلك لمتابعة موقف المشروعات المتقدمة بالفئات المختلفة للمسابقة بحضور حنان نائب المحافظ والمنسق العام للمبادرة حيث وجهت باستكمال معاينة المشروعات على أرض الواقع وحصر جميع المشروعات المتقدمة خلال الفترة القادمة؛ لتحديد المشروعات المستوفية للمعايير المطلوبة وتحديد المشروعات المتميزة بكل فئة على مستوى مراكز المُحافظة، و تسجيل كافة المقترحات والملاحظات؛ لدعم وتشجيع أصحاب المشروعات المتقدمة وتقديم كافة التيسيرات الممكنة لتحقيق النتائج المرجوة.

وتتمثل أهداف المبادرة فى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع و التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج واهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على ارض الواق وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتمكين جميع محافظات مصر والوصول الى مختلف الفئات مجتمعياً وجغرافياً ونشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة وتمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة و ادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

وتستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتى تقع ضمن الفئات التالية على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم و فئة المشروعات المتوسطة وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة

ويتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على ان تستوفي المشروعات شروط أهمها أن يكون المشروع أخضر وذكي طبقاً لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقاً لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة) وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype او أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة في المحافظة او يتضمن عنصر ابتكاري وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشاركة به.