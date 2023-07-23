"الناصريين الأحرار اللبنانية": مصر بوطنية أبنائها ستكون دائما وأبدا المثل لأمتها

جاء ذلك في بيان للحركة اليوم في الذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وقالت الحركة في بيانها إنها تنظر إلى المصريين بكل الحب والفخر لكونهم خير من حملوا المبادئ والأهداف التاريخية والمصيرية في المسار الإنساني والحضاري للأمة العربية .

وأكد المرابطون أن مصر العزيزة الكريمة، قادرة وقوية وحازمة وحاسمة في القضاء على إرهاب وتخريب عصابات الإخوان المتأسلمين والحفاظ على مناعة ومتانة العلاقات الوطنية بين كل أطياف المصريين .

وتوجهت الحركة بالتهنئة للقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثمنة حرصه الدائم على تقدم وازدهار المصريين في كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.