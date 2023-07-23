الكراسى المتحركة تتفوق على الدراجات الإلكترونية فى الصين

كتب خالد إبراهيم

يبدو أن الشباب فى قوانغتشو قد وجدوا طريقة فريدة للاحتجاج على اللوائح الأكثر صرامة على الدراجات الإلكترونية من خلال اللجوء إلى الكراسى المتحركة الكهربائية بدلاً من ذلك، حيث انتشرت فى الأيام الأخيرة مقاطع فيديو لشباب فى مدينة جنوبى الصين يستخدمون الكراسى الكهربائية فى تنقلاتهم.



الكراسي المتحركة

المقاطع أدت أيضًا إلى انقسام الرأى على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تم إبعاد العديد من الأشخاص عن فكرة اختيار ما هو فى الأساس وسيلة نقل للمعاقين.

وعلق شخص قائلا: "من المفترض أن يكون الشباب المتمكنون الذين يتنقلون فى الكراسى المتحركة الكهربائية المصممة للمرضى أو المعاقين مضحكين، لكننى أشعر بالغضب والحزن أكثر هل الناس أو المجتمع مريض؟"

لوائح للقضاء على الدراجات الإلكترونية

من المقرر أن تنفذ قوانغتشو العديد من اللوائح الجديدة للقضاء على انتشار الدراجات الإلكترونية.

كانت المركبات غير قانونية فى المدينة حتى عام 2021، عندما سُمح بتسجيل لوحة أرقام الدراجات الإلكترونية لأول مرة، وفقًا لموقع Dingduan News الصينى على الإنترنت.

منذ ذلك الحين، ارتفع عدد الدراجات الإلكترونية إلى ما يقدر بـ 5 ملايين فى المدينة التى يبلغ عدد سكانها 18.7 مليون، مما يعنى أن واحدًا من بين كل أربعة أشخاص تقريبًا يركب واحدة، كما أنها وسيلة نقل رئيسية لعشرات الآلاف من راكبى التوصيل فى المدينة.

ومع ذلك، فإن عدد انتهاكات الطرق المتعلقة بالدراجات الإلكترونية فى ارتفاع أيضًا، حيث أبلغت شرطة المرور فى قوانغتشو عن أكثر من مليون حالة فى عام 2021 و 1.6 مليون العام الماضى.

تشمل اللوائح المقترحة، التى لا يزال بعضها قيد التشاور العام، حظر الدراجات الإلكترونية فى مناطق معينة خلال ساعة الذروة أو حتى طوال اليوم، وحظر أى تعديلات، بما فى ذلك إضافة مرايا الرؤية الخلفية.

قال أحد السكان، ولقبه يانغ، لـ Dingduan News إن التصميم الحضرى القديم فى العديد من المناطق يعنى وجود مساحة أقل على الطريق لراكبى الدراجات.

تضمنت مقاطع الفيديو القليلة التى انتشرت على نطاق واسع تلك الخاصة بأشخاص ذوى قدرات متنقلة على كراسى متحركة كهربائية، وأخرى تظهر متسابقًا فى التوصيل فى قوانغتشو يحمل دراجة إلكترونية على كتفه.