الداخلية تضبط المتهمين بتعذيب قط وتصويره.. يعترفون :"بنهزر"

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلال أحد الأشخاص يقوم بتعذيب حيوان (قـط).

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص " القائم بتعذيب القط - القائم بالتصوير - القائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي " – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة)، وبحوزتهم (هواتف محمولة تحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.