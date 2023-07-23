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الداخلية تضبط المتهمين بتعذيب قط وتصويره.. يعترفون :"بنهزر"

الأحد، 23 يوليو 2023 02:55 م
الداخلية تضبط المتهمين بتعذيب قط وتصويره.. يعترفون :"بنهزر" قط ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلال أحد الأشخاص يقوم بتعذيب حيوان (قـط).
 
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أشخاص " القائم بتعذيب القط - القائم بالتصوير - القائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي " – جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة)، وبحوزتهم (هواتف محمولة تحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه)، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

تعذيب قط

اخبار الحوادث

الداخلية



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