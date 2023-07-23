الجالية المصرية ودبلوماسيين يشاركون فى احتفالية قنصلية مصر بنيويورك بثورة 23 يوليو

كتب: أحمد جمعة

شارك عدد كبير من اعضاء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية ودبلوماسيين اجانب فى الاحتفالية أقامتها قنصلية مصر بنيويورك بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري المصري والسلام الوطني الأمريكي، ثم ألقت السفيرة هويدا عصام قنصل مصر العام في نيويورك كلمه تحدثت خلالها عن مصر والمشروعات القومية التى تشهدها، لافتة إلى أن الدولة المصرية تدعو أبنائها من خلال الحوار الوطني للمساهمة إلى صنع المستقبل بالمشاركة في التنمية واتخاذ القرار المناسب وإضفاء روح المحبة بين أبناء الوطن للنهوض بالجمهورية الجديدة. حضر الاحتفالية السفير ماجد عبدالفتاح سفير جامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، والسفير أسامه عبدالخالق مندوب مصر الدائم لدى الامم المتحدة، والمستشار شريف الفخراني وعابد الكشك نائب رئيس جامعة سانت فينس بنيويورك.

كما حضر من النادى الثقافى المصرى الامريكى

المهندس طارق سليمان رئيس النادي الثقافي ، والدكتور محمد عطالله نائب رئيس جامعه نيويورك ورئيس اللجنه الثقافيه، هشام خفاجه رئيس لجنه الدعايه، والاعلاميه لبنى البسيونى لجنه الاعلام وسمير البسيونى، كما حضر الدكتور حسام عبدالمقصود، والدكتور محمد عطالله نائب رئيس جامعة مدينة نيويورك، والإعلامي ياسر نورالدين والصحفي أمجد مكي، والمحامية آن زيتون، الشيخ الدكتور أحمد دويدار أمام المركز الإسلامي بوسط منهاتن بنيويورك نيافة الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ولونح ايلاند القمص داود بباوي القمص بنيامين.