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"التضامن" تستأنف صرف معاشات شهر يوليو من ماكينات الصرف الآلى

الأحد، 23 يوليو 2023 01:00 ص
"التضامن" تستأنف صرف معاشات شهر يوليو من ماكينات الصرف الآلى وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد  صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف الآلى مع تيسير عملية صرف المعاشات.
 
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي قد أكدت أن الصرف متاحًا في أكثر من منفذ لصرف المعاشات من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخري، وجميع منافذ فوري.
 
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، مشددة على أن البنك يضع التحول الرقمي والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"  بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 

التضامن

معاشات يوليو

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات

صرف المعاشات



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