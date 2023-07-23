اليوم السابع
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التحقيق فى اتهام صحفي لأشخاص بالتعدى عليه فى المقطم

الأحد، 23 يوليو 2023 06:44 م
التحقيق فى اتهام صحفي لأشخاص بالتعدى عليه فى المقطم حبس- أرشيفية
كتب محمد جمعة

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حرر الكاتب الصحفي البهاء حسين، نائب مدير تحرير جريدة الأهرام، محضرا بقسم المقطم بسبب تعرضه للاعتداء من مجموعة من المتهمين بتحريض من أحد الأشخاص، لاعتراض المجنى عليه لمنع استكمال أعمال بناء مخالف أعلى سطح العقار .
 
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من نائب مدير تحرير الأهرام بتعدى أشخاص عليه، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم تحرير محضر في قسم شرطة المقطم بتاريخ 21 يوليو الجاري جنح، ويحمل رقم 9582 لسنة 2023 م يتهم فيه شخصا حرض متهمين بالتعدى عليه، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة. 
 
 
 
 

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