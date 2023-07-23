اعرف شروط وكيفية التقديم للدورة التدريبية الخامسة للفندقة الشاملة بسوهاج

حددت مديرية العمل بسوهاج، عدة شروط وقواعد للإشتراك في الدورة التدريبية الخامسة للفندقة الشاملة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP التابع للأمم المتحدة، وبالتنسيق مع الادارة المركزية للتدريب المهنى والإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة والتى تقام بمحافظة سوهاج بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية بالكوثر، المعد بأحدث التجهيزات والمعدات .

"اليوم السابع" يقدم للقراء والشباب من الجنسين أهم الشروط والقواعد المنظمة للالتحاق بالدورة التدريبة التى أعلنت عنها مديرية العمل بمحافظة سوهاج تعرف عليها من خلال المعلومات التالية: -

1 – الأقسام الموجودة بالتدريب المطبخ والإشراف الداخلي والأغذية والمشروبات.

2 - التدريب يهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على الفندقة الشاملة.

3 - مدة الدورة (ستة اسابيع) ، أربعة اسابيع بمركز التدريب المهني بالكوثر ، واسبوعين بمنتجع هيلتون الاقصر؛ لتشجيع الشباب من الجنسين والشباب من ذوي الإعاقة على التقدم للالتحاق بالتدريب.

4- بنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة بإتمام الدورة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر .

5 – بنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة قياس مستوي المهارة و ترخيص مزاولة المهنة مجانا، تسمح للمتدربين بتغير المهنة في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر وكافة الأوراق الثبوتية .

6 – يحصل المتدرب على بدل انتقال نقدي يومي قدره (60 جنيهاً) لكل متدرب، تُصرف في نهاية الدورة ، مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي.

7 – يتم عمل تأمين للمتدرب ضد إصابة العمل.

8 – يحصل المتدرب على زي موحد و أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب.

9- الأولوية في فرص العمل المناسبة بالحد الأدنى للأجور التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

10 - يبدأ التقديم للدورة من يوم الأحد 23يوليو حتى يوم الأربعاء 26 يوليو 2023م .

شروط التقديم التدريب

أ - الحصول على مؤهل عالي أو متوسط .

ب - السن لا يزيد عن 35 سنة.

ج - اجتياز المقابلة الشخصية.

د - حسن المظهر بما يتوافق مع مهنة الفندقة الشاملة.

وقد حددت مديرية العمل بسوهاج الأوراق المطلوبة للتقديم :

أ - صورتين من بطاقة الرقم القومي.

ب - صورتين من المؤهل الدراسي.

ج - شهادة صحية بالخلو من الأمراض ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية).

د - برنت تأميني ( بعد اجتياز المقابلة الشخصية).

ه - صورتين شخصيتين.

د - صورتين من الموقف من التجنيد للذكور.

و - شهادة قيد ( كعب عمل).

ى - سيرة ذاتية للمتقدم.

يتم التقديم بمقر ديوان مديرية العمل - الدور الثاني - طريق أسيوط سوهاج – بجوار محكمة الأسرة وسوف يتم إخطار المتقدمين بموعد المقابلات الشخصية.