اعترافات المتهمين بالتعدى على زوجة شقيقهما بالسلام: "مشاكلها كتير"

كتب ـ محمود عبد الراضى ـ محمد أبو ضيف

حرض مواطن شقيقيه بالتعدى على زوجته، وإتلاف سيارة شقيقها، وذلك بعد احتدام الخلافات الزوجية بينهما، وترددها بين منزل أسرتها في الشرقية ومنزل زوجها بالسلام في القاهرة.

وقال المتهمان ـ بعد القبض عليهما ـ تعدينا على الضحية وشقيقها بالضرب، بناءً على تحريض من شقيقنا بسبب مشاكلها المتكررة.

وعقب رصد الأجهزة الأمنية تداول منشور على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن تضرر إحدى السيدات من أشقاء زوجها، لقيامهم بالتعدي عليها بالضرب وإتلاف سيارة شقيقها حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر، وتبين أنها "مقيمة بمحافظة الشرقية" وباستدعائها تبين إصابتها بخدوش بإحدى يديها، وقررت بوجود خلافات مع زوجها، وأنها مقيمة بمنزل عائلتها بالشرقية، ولدى حضورها ونجليها لمسكن الزوجية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبصحبتها شقيقها، فوجئت بقيام زوجها بتحريض شقيقيه بالتعدي عليها وعلى شقيقها بالضرب ورشقهما بالحجارة، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها وإحداث بعض التلفيات بالسيارة الخاصة بشقيقها.

تم ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.