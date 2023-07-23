أمن كفر الشيخ يكشف لغز مقتل طفل على يد آخر داخل الزراعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

كشفت مديرية الأمن بمحافظة كفر الشيخ، لغز مقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، عقب العثور عليه مقتول داخل أحد الزراعات بمنطقة عزبة الخضيري التابعة لمركز كفر الشيخ، وذلك عقب غيابه وتحرير محضر بغياب الطفل، لتكشف جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب هذه الواقعة طفل يبلغ من العمر 15 عامأ.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ يفيد بتحرير أسرة الطفل أحمد شاهين حامد إبراهيم 10 سنوات يفيد بغياب الطفل في ظروف غامضة لتبدأ بعدها عملية البحث عن الطفل ليجري بعدها العثور على الطفل مقتول داخل إحدى الزراعات بعزبة الخضيري التابعة لقرية نصرة بمركز ومحافظة كفر الشيخ.

وعقب العثور على جثمان الطفل كلف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بتشكيل فريق بحث مكبر لكشف هوية القاتل، حيث انتهت جهود فريق البحث بأن وراء ارتكاب هذه الواقعة هو طفل آخر يدعي " أ . ع" 15 عام، ليجري القبض عليه ومواجهته بما أسفرت عنه جهود فريق البحث من تحريات.

واعترف الطفل بأنه وراء ارتكاب واقعة القتل معللًا فعلته بأن الطفل المجني عليه كان دائما ما يقوم بمضايقته لذلك ذهب إلى منزله وقام بإحضار قطعة قماش وأنهى حياة الطفل أحمد بها خنقًا، وذلك بعد استدراجه لأحد الحقول ليحرر بذلك المحضر اللازم وجاري العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.