أخبار الاقتصاد اليوم.. المالية: النظم المميكنة ساعدتنا فى حوكمة النشاط الاقتصادى

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم 23-7-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي.

وزير المالية: النظم المميكنة ساعدتنا كثيرًا فى حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن النظم الضريبية المميكنة، ساعدتنا كثيرًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتحقيق العدالة الضريبية، بما جعلنا أكثر قدرة على استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وانعكس إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي، بنحو 23.1٪ ونستهدف تعزيز عائداتنا الضريبية للناتج المحلي الإجمالي بنسبة نصف في المئة على المدى المتوسط.

ولفت إلى أنه تمت تهيئة البيئة التشريعية؛ لتتواكب مع التحول الرقمى بالضرائب من خلال إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد في 2020، ليمثل إطارًا تشريعيًا يُقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، التى ترتكز على رقم تسجيل ضريبى موحد يشمل كل أنواع الضرائب.

وأشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الإيصالات الإلكترونية» و«الفاتورة الإلكترونية» يُسهم فى رصد الحجم الحقيقى لاقتصاد مصر، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى وتعظيم قدرة الدولة على تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

سلامة الغذاء تعلن تسجيل 73 منتجا.. وفحص 893 منتجا جديدا

أعلنت الهيئة العامة لسلامة الغذاء عن تسجيل 73 منتجا و5 شركات، كما فحصت 893 منتج جديد، وأصدرت 24 شهادة بيع حر هذا الأسبوع، وفق ما جاء في تقرير الهيئة الأسبوعي، وذلك عن الفترة من 15 – 21 يوليو الجاري ، والذي تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة على النحو التالي:

استقبل الدكتور طارق الهوبي - رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء كريستن بيجر - سفير الاتحاد الأوروبي بجمهورية مصر - و نيكولاس زيميز - مستشار سفير الاتحاد الأوروبي ورئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع – وذلك بحضور بعض من مسؤلي الهيئة لمناقشة أوجه الدعم من قبل المفوضية الأوروبية لهيئة سلامة الغذاء وسبل التعاون وتعزيز التبادل التجاري فيما يخص المنتجات الغذائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأوضح الهوبي أنه تم مناقشة موقف بعض الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي خاصة الموالح والفول السوداني، كما تم استعراض نسب الفحص المقررة مؤخراً من قبل المفوضية الأوروبية لبعض الحاصلات الزراعية، وأكد الهوبي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء قد أوضحت إجراءاتها المتخذة في هذا الشأن.

نشاط مكثف لوزيرة التخطيط خلال مشاركتها بالمنتدى السياسى بنيويورك

شهدت فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك والمنعقد تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات"؛ نشاطًا مكثفًا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوفد المرافق لها من الوزارة والذي ضم الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، حيث تمت المشاركة في عدة أحداث ولقاء عدد من المسئولين لبحث سبل التعاون في مجموعة من الملفات.

وفي بداية مشاركاتها؛ ألقت الدكتورة هالة السعيد كلمة مصر في افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى، حيث أوضحت خلالها أن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وأن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع المحافظات، وأكدت إيمان الدولة بأن ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.

رئيس وفد البرلمان اليابانى: المنطقة الاقتصادية مشروع واعد لخدمة التجارة العالمية

استقبلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي، ووفدًا رفيع المستوى من لجنة الأراضي والبنية التحتية التحتية والنقل والسياحة بمجلس النواب الياباني، برئاسة كيهارا مينورو، رئيس اللجنة، وحضور ناكاني كازويوكي، وياتاجاوا هاجيمي، وكيلي اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب الياباني، وكان في استقبالهم من جانب الهيئة كلٌّ من: اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار والترويج، وعدد من قيادات الهيئة.

وجاء اللقاء في إطار رغبة وفد مجلس النواب الياباني في تعزيز التعاون في مجالات النقل والسياحة وتطوير البنية التحتية، والتعرف عن قرب على جهود المنطقة الاقتصادية في سبيل تعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي على جانبي المجرى الملاحي لقناة السويس التي تعد شريان التجارة الدولية.