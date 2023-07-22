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4 خطوات لازم تتبعها عند عودة التيار لحماية منزلك من الحوادث الكهربائية.. اعرفها

السبت، 22 يوليو 2023 12:00 م
4 خطوات لازم تتبعها عند عودة التيار لحماية منزلك من الحوادث الكهربائية.. اعرفها وزارة الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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ينصح "اليوم السابع" قراءه من خلال مبادرة  "خفض استهلاكك وقلل الضغط على شبكة الكهرباء" ، باتباع بعض الخطوات عند عودة التيار الكهربائي بسبب وجود انقطاعات  فى التيار الكهربائي  ناتجة عن نقص الوقود في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ولذلك ينصح باتباع بعض الخطوات عند عودة التيار الكهربائي للحفاظ على سلامة المنزل
خاصة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة ولضمان عدم التعرض لماس كهربائي، والذى يمنع حدوث أي حوادث للحفاظ على سلامة المواطنين وهى كالآتي:
 
1- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائي.
 
2-انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائي وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.
 
3- تأكد من ملء سخان المياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها).
 
4- يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول إتوماتيك منفصل عن أرضي باقي الأجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الأجهزة ذات الأحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

ترشيد الاستهلاك

تخفيف الاحمال

انقطاع التيار الكهربائي

مبادرة ترشيد الكهرباء

اليوم السابع بلس



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