اليوم السابع
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يقودك للغرامة.. كيف يواجه القانون التدخين فى الموصلات العامة

السبت، 22 يوليو 2023 05:00 ص
يقودك للغرامة.. كيف يواجه القانون التدخين فى الموصلات العامة محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يلجاء بعض المواطنين، للتدخين داخل وسائل الموصلات العامة، و"اليوم السابع" يوضح العقوبة التى تنتظر المدخن بالمواصلات العامة.
 
ويقول المحامى إبراهيم محمد، إن المادة 87 تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حال عدم التزام المدير المسؤول عن المنشأة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة، لحكم الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 جنيهات ولا تزيد على 50 جنيها، كل من يدخن في وسائل النقل العام.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أو التدخين فى وسائل المواصلات العامة مجرم طبقاً للقانون، ويعاقب صاحبه حال ضبطه.

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