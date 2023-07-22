وزير الزراعة يوجه الباحثين بإيجاد حلول استباقية لمشكلات تواجه الزراعة

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن المرحلة القادمة تتطلب من المعاهد والمعامل البحثية العمل بأسلوب مختلف وتطوير الأدوات والآليات والتفكير خارج الصندوق لإيجاد حلول استباقية للمشكلات التى تواجه الزراعة وأن تحقق المشروعات البحثية نقلة نوعية فى الإنتاجية.

وأضاف القصير انه يجب أيضا بحث موقف الزراعات التى لم تكن تزرع من قبل أما الآن وفى ضوء التغييرات المناخية أصبحت هناك ضرورة لكى تكون الابحاث مواكبة لهذه التغيرات مشيرا إلى انه يجب تعميق هذه الرؤية لدى جميع الباحثين من أجل الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تسهم فى حل مشكلات المجتمع وتخدم الأنشطة الزراعية المختلفة سواء الانتاج النباتى او الحيوانى أو الداجنى والسمكى لتحقيق الأمن الغذائى وتقليل فاتورة الاستيراد .

أضاف وزير الزراعة أن لديه ثقة كبيرة فى الباحثين بالمركزين الزراعية والصحراء مؤكدا أن الدولة توفر كل الدعم للابحاث التطبيقية الجادة وان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بإخلاص واجتهاد.