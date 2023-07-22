وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة عن ترجمة نصوص القرآن الكريم بجامعة دمنهور

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت، فى مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة دمنهور تحت عنوان " الإلتفات وأبعاده الدلالية بين ترجمة النص القرآني وكفاءة المترجم" .

وضمت لجنة التحكيم لمناقشة الباحث حافظ أنور باشا إمام وخطيب بوزارة الأوقاف فى الرسالة المقدمة لنيل درجة الدكتوراة فى الدراسات الأدبية والنقدية من قسم اللغة العربية الدكتور محمد مختار جمعة أستاذ الأدب والنقد جامعة الأزهر ووزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية " مناقشا ورئيسا"، والدكتور سلامة جمعة داوود أستاذ البلاغة والنقد ورئيس جامعة الأزهر الشريف "مشرفا، والدكتور نظير محمد عياد أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر الشريف والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية " والدكتورة إيمان فؤاد بركات أستاذ الأدب والنقد كلية الآداب جامعة دمنهور ورئيس قسم اللغة العربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فوزي الغازي أستاذ الترجمة ولغويات النص المساعد كلية الآداب جامعة الإسكندرية معهد الدراسات العليا والترجمة.

وأوضح الباحث خلال المناقشة أن الرسالة تهدف إلى ترجمات معانى القرآن الكريم بشكل صحيح فى السمات البلاغية " الالتفات وأبعاده الدلالية بين كفاءة النص القرآنى وكفاءة المترجم "والالتفات ظاهرة بلاغية اختصت بها اللغة العربية دون باقى اللغات ، وأن باب مقارنة الترجمات ومدى وفاءها بعطاء القرآن الكريم ، حيث أن اللغات الأخرى لا تفى مثل القرآن الكريم .

وفي الختام بعد مناقشة الباحث فى الرسالة قررت اللجنة منح الباحث حافظ أنور باشا إمام وخطيب بوزارة الأوقاف درجة الدكتوراه في الآداب بنظام الساعات المعتمدة ، وأشادت اللجنة بموضوع البحث الذي يعد إضافة حقيقية للمكتبة العلمية، خاصة أنه يتناول أشرف الكلام وهو القرآن الكريم .

حضر مناقشة رسالة الدكتوراه الدكتور عبد الحميد السيد نائب رئيس جامعة دمنهور و الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة إضافة الى عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور وعدد من رموز وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.



وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة (1)



وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة (2)



وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة (3)