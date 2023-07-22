وحدة الشفافية بالمالية: موازنة هذا العام تعمل بتوازن كبير لتغطية احتياجات المواطنين

الأمير نصرى

تحدثت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية والمتحدث الرسمى لشئون الموازنة، حول زيادة المخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه، قائلة:" الدولة بذلت جهودا كبيرة لتقديم حزمة خدمات اجتماعية كبيرة لتحسين الخدمات العامة والحماية الاجتماعية".

وأضافت سارة عيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن الموازنة هذا العام تعمل بتوازن شديد لتغطية احتياجات المواطنين، والتخفيف من وطأة التضخم، والعمل على برنامج "تكافل وكرامة" ومتابعته ومساعدة الدولة لوصول الأموال لمن يستحقها.

تابعت سارة عيد، ندرك أن الجميع يحتاج للمساندة ونولى الاهتمام للأكثر احتياجا وتعمل الدولة على تحسن المستوى الأفقى والرأسى للجميع، كما أن مبادرة "حياة كريمة" تساعد على توفير الكثير من الاحتياجات ودخول إضافية للمواطنين، موضحة أن الحكومة تعمل على توفير احتياجات المواطن بقدر الإمكان.