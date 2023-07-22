مناظرة 576 حالة خلال قافلة جنوب الوادى بمدينة القصير في البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت جامعة جنوب الوادى، قافلة طبية بشرية فى مدينة القصير بالبحر الأحمر، وذلك ضمن القوافل التى تنظمها الجامعة، برعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، وتحت إشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من جانبه قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة، أن القافلة تاتى فى إطار التعاون مع محافظة البحر الأحمر ومجلس مدينة القصير لرفع العبء عن المواطنين في ظل الظروف الحالية لمرض حمى الضنك وأشار إلى أن القافلة تمت على مدار يومين.

من جانبه قال الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة قدمت خدماتها لعدد 576 حالة في تخصصات الباطنة، والرمد، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء، والأطفال، والجلدية، والنفسية والعصبية، وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بعمل توعية بمخاطر الإدمان وطرق العلاج لأهالي القرية.