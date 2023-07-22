اليوم السابع
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مصرع شخص صدمه تروسيكل بطريق المريوطية فى العياط

السبت، 22 يوليو 2023 12:21 م
مصرع شخص صدمه تروسيكل بطريق المريوطية فى العياط تروسيكل - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه، نتيجة اصطدام تروسيكل به، بطريق المريوطية في العياط، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط المركزي، وأخطرت النيابة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بوقوع حادث تصادم بطريق المريوطية، في العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصا لقى مصرعه، نتيجة اصطدام تروسيكل به، ليفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما أصيب شخص نتيجة اصطدام سيارة ملاكي به، بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 


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