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مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل ابنة زوجته بأكتوبر إدارياً

السبت، 22 يوليو 2023 10:56 ص
مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل ابنة زوجته بأكتوبر إدارياً محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم مد أجل حكمها على المتهم بقتل الطفلة "مكة" ابنة زوجته بأكتوبر إدارياً، وكشف أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر تلقى بلاغا من مكتب صحة ثاني أكتوبر، مفاده وصول س. م وبصحبتها ابنتها الطفلة "مكة" وبها بعض الإصابات والجروح وذلك بغرض استخراج شهاد وفاة لها. 
 
وبإجراء التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات فقد تبين بأن الطفلة مقيمة صحبة والدتها، وزوج والدتها م. ع، وحرر المحضر رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، وتبين أن الأخير تسبب فى قتل الطفلة وتم القبض عليه وإحالته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية. 

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