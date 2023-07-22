محافظ بورسعيد يوجه رسالة للاعبي وجماهير النادي المصري قبل نهائى كأس الرابطة

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، رسالة إلى أبناء محافظة بورسعيد قال فيها: "ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، قبل لقائه فريق سيراميكا في نهائي كأس الرابطة ، "أؤكد على تمنياتي وجميع أبناء بورسعيد للنادي المصري بإحراز الفوز وتحقيق آمال الملايين من شعب بورسعيد في التتويج بكأس الرابطة".

وأضاف المحافظ في بيان له : "أؤكد على ثقتي الكبيرة في لاعبي النادي المصري وجهازه الفني في تحقيق الفوز الذي يستحقه أبناء بورسعيد، كما اعتدنا أن يحقق النادي المصري المزيد من الإنجازات الرياضية على مدار الأعوام الماضية، وأؤكد على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري أهمية مضاعفة الجهد لإدخال الفرحة إلى قلوب مشجعى النادى المخلصين الذين يحلمون بالتتويج بكأس الرابطة".

وأوضح في البيان قائلا :" أعرب عن بالغ سعادتي بحالة الالتفاف والتوحد الجماهيرى لمحبى المصرى ومشجعية ومجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل ابو علي والتى تعددت مظاهرها بالشوارع والميادين خلال الأيام الماضية، والتى تتطلب من الجميع بالمصرى خاصة اللاعبين وجهازهم الفنى اللعب بأعلى درجات الروح والتركيز فى أداء الواجبات الفنية سعيا لاقتناص الفوز الغالى الذى يستحقه جماهير المصرى ببورسعيد".

وأشار إلى أنه تيسيراً على الآلاف من مواطنى بورسعيد الراغبين فى متابعة وقائع اللقاء النهائى لكاس رابطة الأندية المحترفة، المقرر اقامته اليوم فى الثامنة والنصف مساءاء، فسوف يتم فتح الأبواب للمواطنين الراغبين فى متابعة اللقاء عبر الشاشات الموجودة بجميع المنشآت الرياضية والأندية الإجتماعية، فضلا عن نشر الشاشات العملاقة بالمتنزهات والحدائق المفتوحة والميادين والساحات لاتاحة الفرصة أمام مشجعى المصرى لمتابعة اللقاء المرتقب.