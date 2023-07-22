محافظات الجمهورية تجنى ثمار التنمية.. غدا فى اليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية منها تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. توسيع برامج الحماية الاجتماعية فى موازنة 2024/2023.

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