اليوم السابع
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قطار يصدم شخص مجهول الهوية فى قرية أبو رجوان بالبدرشين

السبت، 22 يوليو 2023 12:33 م
قطار يصدم شخص مجهول الهوية فى قرية أبو رجوان بالبدرشين اسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه، نتيجة اصطدام قطار به، أثناء عبوره السكة الحديد، في البدرشين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى العياط، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص، بالقرب من مزلقان الدكمي، بقرية أبو رجوان، في البدرشين.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين اصطدام قطار بشخص مجهول الهوية، أثناء عبوره السكة الحديد، ليلقى مصرعه في الحال، وتم نقل جثته إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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