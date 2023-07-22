"فاطمة" فتاة قنائية ترسم على الزجاج وتبدع فى البورتريه.. صور

قنا صابر سعيد

بدأت أولى خطواتها مبكرًا عندما أمسكت بالقلم والفرشاة للمرة الأولى في سن 4 سنوات واكتشفت أنها تستطيع الرسم ومن هنا جاءت حكايتها حتى طوعت تلك الموهبة للرسم على الزجاج وتعليم الأطفال الذين لديهم الموهبة والشغفأساسيات الرسم، رغم أن مجالها مختلف عن الفنون، حيث اختارت فاطمة مرسي الالتحاق بكلية التربية وحصلت على بكالوريوس علوم وتربية من جامعة جنوب الوادى، إلا أنها استمرت في موهبتها كما تعلمت من خلال ورشة بقصر ثقافة قوص المدينة التي نشأت فيها، تحفر على الزجاج وترسم عليه ثم تزوده بالإضاءة لتضفي شكلَا جماليًا عليه.

وبهدوء وتأني تبدأ فاطمة رسوماتها في الوقت الذي تفضله وهو ما بعد العصر، حيث تستلهم أفكارها وتحول طاقاتها إلى لوحات فنية تفرغ من خلالها تلك الطاقة، كما أنها تمتلك عددا من المواهب الأخرى مثل أعمال الهاند ميد بالكرتون والفوم وتصميم الملابس والحياكة التى تتميز فيها، وتخصص جزءًا من وقتها لتعليم الأطفال مجال الرسم وتدريبهم على الفن التشكيلي بقصر الثقافة وأماكن أخرى، ولقيت رسمة الوجه الصعيدي والنوبي استحسان المتابعين لها من خلال رسوم البورتريه.

قالت فاطمة مرسي، إن بدايتها في الرسم جاءت في سن صغيرة لم تتجاوز الـ 4 أعوام، حيث كانت تمسك بالقلم وتبدأ في الرسم وأحبت ما تفعله وكانت تشعر بالسعادة عندما تنتهي من رسمة، وتفضل الرسومات الواقعية والطبيعة الصامتة والمناظر الطبيعية والبورتريهات، أما الخامات التي تعمل بها فهي الأقلام الرصاص وألوان الخشب والأكريليك والزيت.

وأوضحت فاطمة، أنها تعلمت الرسم على الزجاج من خلال مدرستها الثانوية في مدينة قوص وأما الحفر على المرآة تعلمته من خلال ورش عمل بقصر ثقافة قوص علي يد الفنان أحمد عبد الرحمن، وتستخدم فيه قلم رصاص للتحديد وأداة للحفر وسلك تنظيف وشريط ليد وبرواز خشب، ويختلف وقت العمل بحسب حجمه ونوع الخامات التي يحتاجها، فالزيت يحتاج وقت في الجفاف لذلك يستغرق وقت عن المواد الأخرى، ومن أشهر رسوماتها لوحة بورتريه لوجه صعيدي ووجه نوبي.

وأشارت فاطمة مرسي، إلى أنها تقوم بتدريب الأطفال على الرسم والفن التشكيلي، وشاركت في العديد من المعارض داخل محافظة قنا وخارجها واستخدمت لها رسومات فى كتب وقصص، وتمنت فاطمة أن تصل إلى هدفها في ذلك المجال وأن تفتح مرسما لتدريب الأطفال على الفن التشكيلي والأنواع المختلفة للرسم.



الرسم على الزجاج (1)



الرسم على الزجاج (2)



الرسم على الزجاج (3)



الرسم على الزجاج (4)



جانب من أعمال الرسم



جانب من أعمال الرسم



جانب من أعمال الرسم (3)



جانب من أعمال الرسم (4)