ضبط لص يغافل المواطنين ويستبدل كارت الفيزا

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط عامل لقيامه بمغافلة أحد المواطنين وإستبدال كارت الفيزا الخاص به وسرقة مبلغ مالى منه بالقاهرة، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من أحد الأشخاص "غير معلوم لديه"، لقيامه بإستبدال كارت الفيزا خاصته حال تواجده أمام ماكينة الصرف الآلى بأحد البنوك حيث فوجئ عقب ذلك بقيام البنك بإرسال رسالة نصية له بإجراء عملية سحب لمبلغ مالى من الحساب الخاص به.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الشرقية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (17 كارت فيزا خاصة بعدد من البنوك لأشخاص مختلفين – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة عقب سحب الماكينة كارت الفيزا الخاص بالمجنى عليه، فقام بمساعدته وإسترداد الكارت من الماكينة ومغافلته وإستبداله بكارت آخر كان بحوزته عقب تحصله على الرقم السرى منه بدعوى مساعدته، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات الواقعة، وأضاف أن باقى الكروت المضبوطة بحوزته من متحصلات وقائع سرقات أخرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.