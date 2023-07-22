ضبط سائق سيارة نقل صدم "ملاكى" بالقاهرة الجديدة وهرب

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

عقب رصد منشور متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالإصطدام بأخرى ملاكى يستقلها أحد الأشخاص وإحداث إصابات به بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ولاذ قائدها بالفرار.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال تبين وجود سيارة قيادة (أحد الأشخاص "الشاكى" - مقيم بالقاهرة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها قيادة (سائق – مقيم بالقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها مصاب بكسر بالذراع بسبب الحادث، بمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقررهروبه خشية من قيام الأهالى بالتعدى عليه.