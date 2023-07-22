شهامة المصريين.. شاب يعثر على "شبكة عروس" ويعيدها لأصحابها فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

استطاع شاب أسوانى أن يعيد الفرحة مرة أخرى على أسرة عروسين بعد إعادة المصوغات الذهبية "شبكة الفرح" الضائعة لأصحابها بعد أن عثر عليها داخل سيارته الأجرة.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما طلبت أسرة مكونة من مجموعة من الفتيات يصحبهم رجل كبير وشاب، من سائق ميكروباص على طريق الكورنيش بمدينة أسوان، يدعى محمود معروف، أن يوصلهم إلى منزلهم فى منطقة كيما.

وبعد انتهاء السائق من أداء مهمته وتوصيل الأسرة حيث أرادت، ذهب بسيارته الأجرة ليكمل طريقه فى السعى على رزقه، ولكنه توقف الأول على جانب الطريق لتنظيف سيارته، وفوجئ أثناء ذلك بالعثور على حقائب بها مصوغات ذهبية ومبلغ مالى وهاتف محمول، وعلى الفور عاد بها إلى حيث أنزل زبائنه.

وعمت الفرحة لدى أسرة العروسين الذين لم يصدقوا استعادة "شبكة الفرح" مرة أخرى إليهم، وتوجهوا بالشكر للسائق الأمين ووجهوا له الدعوة لحضور حفل الزفاف، وحاولوا مكافأته بمبلغ مالى ولكنه رفض.